Ануфриев Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1942
Дата смерти22.02.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.02.2005