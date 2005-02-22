Ануфриев Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1942

Дата смерти

22.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1942

Отец: Ануфриев Сергей Кузьмич

Мать: Ануфриева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.02.2005
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