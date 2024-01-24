Фролова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Мария Павловна

Фролова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
16.03.1879

Дочь: Ануфриева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапова Укулина Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипова Оксинья Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close