Фролова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1879
Дочь: Ануфриева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапова Укулина Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипова Оксинья Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Василий
Смерть
Неизвестно