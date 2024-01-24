Сироткина (Ануфриева) Анна Кузьминична
Место рожденияд. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сироткин Семён
Смерть
Неизвестно