Сироткина (Ануфриева) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Ануфриева) Анна Кузьминична

Место рождения

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: Ануфриева Дарья Васильевна

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сироткин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сироткин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сироткин Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Семён

Смерть
Неизвестно
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