Ануфриев Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Петр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1910

Дата смерти

05.04.1972

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1910

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: Ануфриева Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1934

Сын: Ануфриев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Ануфриева Анна Марковна

Рождение ребёнка
08.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Лидия

Рождение ребёнка
23.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Лидия

Развод
Неизвестно

Жена: Ануфриева Анна Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Анна Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Лидия

Работа или профессия
Неизвестно
летчик
Место жительства
Неизвестно
г. Шуя Ивановской обл
Смерть
05.04.1972
г. Шуя Ивановской обл
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