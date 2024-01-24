Ануфриев Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1910
Дата смерти05.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1910
Рождение ребёнка
25.01.1934
Мать ребёнка: Ануфриева Анна Марковна
Рождение ребёнка
08.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Лидия
Рождение ребёнка
23.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Лидия
Развод
Неизвестно
Жена: Ануфриева Анна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ануфриева Анна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ануфриева Лидия
Работа или профессия
Неизвестно
летчик
Место жительства
Неизвестно
г. Шуя Ивановской обл
Смерть
05.04.1972
г. Шуя Ивановской обл