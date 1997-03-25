Ануфриева (Трантина) Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1910
Дата смерти25.03.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1910
Отец: Трантин Марк Семенович
Рождение ребёнка
25.01.1934
Отец ребёнка: Ануфриев Петр Кузьмич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Смерть
25.03.1997