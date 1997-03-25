Ануфриева (Трантина) Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Трантина) Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1910

Дата смерти

25.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1910

Отец: Трантин Марк Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1934

Сын: Ануфриев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Ануфриев Петр Кузьмич

Развод
Неизвестно

Муж: Ануфриев Петр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Петр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Смерть
25.03.1997
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