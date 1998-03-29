Ануфриев Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1934

Дата смерти

29.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934

Отец: Ануфриев Петр Кузьмич

Мать: Ануфриева Анна Марковна

Рождение ребёнка
09.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Юлия Иосифовна

Рождение ребёнка
17.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Юлия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Юлия Иосифовна

Смерть
29.03.1998
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