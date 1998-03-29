Ануфриев Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1934
Дата смерти29.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934
Отец: Ануфриев Петр Кузьмич
Мать: Ануфриева Анна Марковна
Рождение ребёнка
09.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Юлия Иосифовна
Рождение ребёнка
17.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Юлия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ануфриева Юлия Иосифовна
Смерть
29.03.1998