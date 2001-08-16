Ануфриева (Буяновская) Юлия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Буяновская) Юлия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1933

Дата смерти

16.08.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Юрий Петрович

Рождение ребёнка
17.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Юрий Петрович

Смерть
16.08.2001
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