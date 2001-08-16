Ануфриева (Буяновская) Юлия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1933
Дата смерти16.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Юрий Петрович
Рождение ребёнка
17.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.2001