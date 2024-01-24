Ануфриева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнуфриева Лидия

Ануфриева Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
23.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Петр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Петр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
г. Шуя Ивановской обл
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close