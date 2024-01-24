Ануфриева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
23.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Шуя Ивановской обл
Смерть
Неизвестно