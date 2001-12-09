Володина (Ануфриева) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Ануфриева) Екатерина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.12.2001

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: Ануфриева Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Иваново
Смерть
09.12.2001
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