Ануфриев Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Михаил Кузьмич

Место рождения

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: Ануфриева Дарья Васильевна

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1942
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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