Ануфриев Михаил Кузьмич
Место рожденияд. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1942
п. Красная Горбатка Владимирской обл.