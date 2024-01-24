Трантина (Ануфриева) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина (Ануфриева) Дарья Кузьминична

Место рождения

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской

Дата рождения

04.04.1902

Дата смерти

06.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1902

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: Ануфриева Дарья Васильевна

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
25.07.1921

Дочь: Жукова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.11.1923

Сын: Быков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Быков Петр

Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Быков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
28.09.1928

Дочь: Глазунова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Сергей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
06.07.1984
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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