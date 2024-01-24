Трантина (Ануфриева) Дарья Кузьминична
Место рожденияд. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Дата рождения04.04.1902
Дата смерти06.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1902
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
25.07.1921
Дочь: Жукова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.11.1923
Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Быков Петр
Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
28.09.1928
Дочь: Глазунова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Трантин Сергей Алексеевич
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
06.07.1984
п. Красная Горбатка Владимирской обл.