Глазунова (Быкова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунова (Быкова) Любовь Сергеевна

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Место рождения

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской

Дата рождения

28.09.1928

Дата смерти

11.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928

Отец: Трантин Сергей Алексеевич

Мать: Трантина Дарья Кузьминична

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Бракосочетание
27.10.1952

Муж: Глазунов Владимир Николаевич

Красная Горбатка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.08.1953

Сын: Глазунов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Глазунов Владимир Николаевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
15.04.1955

Дочь: Глазунова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Глазунов Владимир Николаевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
25.01.1960

Сын: Глазунов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Глазунов Владимир Николаевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Развод
?.08.1970

Муж: Глазунов Владимир Николаевич

Красная Горбатка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
токарь, табельщица Селивановского машзавода
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
11.09.2021
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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