Глазунова (Быкова) Любовь Сергеевна
Место рожденияд. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Дата рождения28.09.1928
Дата смерти11.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Бракосочетание
27.10.1952
Рождение ребёнка
15.08.1953
Сын: Глазунов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Глазунов Владимир Николаевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
15.04.1955
Дочь: Глазунова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Глазунов Владимир Николаевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
25.01.1960
Сын: Глазунов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Глазунов Владимир Николаевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Развод
?.08.1970
Работа или профессия
Неизвестно
токарь, табельщица Селивановского машзавода
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
11.09.2021
п. Красная Горбатка Владимирской обл.