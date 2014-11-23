Глазунов Вячеслав Владимирович
Место рожденияп. Красная Горбатка Владимирской обл.
Дата рождения25.01.1960
Дата смерти23.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1960
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
21.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазунова Ольга Юрьевна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
26.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазунова Ольга Юрьевна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазунова Ольга Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
фрезеровщик, термист
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
23.11.2014
п. Красная Горбатка Владимирской обл.