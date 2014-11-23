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Глазунов Вячеслав Владимирович

Место рождения

п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Дата рождения

25.01.1960

Дата смерти

23.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1960

Отец: Глазунов Владимир Николаевич

Мать: Глазунова Любовь Сергеевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
21.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазунова Ольга Юрьевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
26.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазунова Ольга Юрьевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазунова Ольга Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
фрезеровщик, термист
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
23.11.2014
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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