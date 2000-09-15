Глазунов (Пляшкевич) Владимир (Май) Николаевич
Место рожденияг. Молотов (Пермь)
Дата рождения25.03.1930
Дата смерти15.09.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930
г. Молотов (Пермь)
Бракосочетание
27.10.1952
Рождение ребёнка
15.08.1953
Сын: Глазунов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Глазунова Любовь Сергеевна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
15.04.1955
Дочь: Глазунова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Глазунова Любовь Сергеевна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
25.01.1960
Сын: Глазунов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Глазунова Любовь Сергеевна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Развод
?.08.1970
Работа или профессия
Неизвестно
резьбошлифовщик, директор клуба машзавода, директор Селивановского Дома культуры, инженер отдела МТС
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
15.09.2000
п. Красная Горбатка Владимирской обл.