Глазунов (Пляшкевич) Владимир (Май) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунов (Пляшкевич) Владимир (Май) Николаевич

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Место рождения

г. Молотов (Пермь)

Дата рождения

25.03.1930

Дата смерти

15.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930

Отец: Пляшкевич Александр Михайлович

Мать: Логвиненко Ефросиния Павловна

г. Молотов (Пермь)
Бракосочетание
27.10.1952

Жена: Глазунова Любовь Сергеевна

Красная Горбатка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.08.1953

Сын: Глазунов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Глазунова Любовь Сергеевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
15.04.1955

Дочь: Глазунова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Глазунова Любовь Сергеевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
25.01.1960

Сын: Глазунов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Глазунова Любовь Сергеевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Развод
?.08.1970

Жена: Глазунова Любовь Сергеевна

Красная Горбатка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
резьбошлифовщик, директор клуба машзавода, директор Селивановского Дома культуры, инженер отдела МТС
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
15.09.2000
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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