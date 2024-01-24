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Глазунова Галина Владимировна

Место рождения

п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Дата рождения

15.04.1955

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1955

Отец: Глазунов Владимир Николаевич

Мать: Глазунова Любовь Сергеевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
03.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клековкин Владимир Борисович

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
21.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клековкин Владимир Борисович

Развод
2010

Муж: Клековкин Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клековкин Владимир Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер, продавец, повар
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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