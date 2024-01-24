Глазунова Галина Владимировна
Место рожденияп. Красная Горбатка Владимирской обл.
Дата рождения15.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1955
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
03.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клековкин Владимир Борисович
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
21.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клековкин Владимир Борисович
Развод
2010
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер, продавец, повар
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.