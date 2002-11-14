Логвиненко (Воднева) Ефросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвиненко (Воднева) Ефросиния Павловна

Место рождения

Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая

Дата рождения

15.11.1912

Дата смерти

14.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1912

Отец: Воднев Павел Михайлович

Мать: Воднева Анна Михайловна

Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Рождение ребёнка
25.03.1930

Сын: Глазунов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пляшкевич Александр Михайлович

г. Молотов (Пермь)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазунов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвиненко Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пляшкевич Александр Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
г. Черкассы
Смерть
14.11.2002
г. Черкассы
Похороны
Неизвестно
г. Черкассы
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