Логвиненко (Воднева) Ефросиния Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Дата рождения15.11.1912
Дата смерти14.11.2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1912
Отец: Воднев Павел Михайлович
Мать: Воднева Анна Михайловна
Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Рождение ребёнка
25.03.1930
Сын: Глазунов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пляшкевич Александр Михайлович
г. Молотов (Пермь)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глазунов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
г. Черкассы
Смерть
14.11.2002
г. Черкассы
Похороны
Неизвестно
г. Черкассы