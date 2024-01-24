Воднев Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение ребёнка
15.11.1912
Дочь: Логвиненко Ефросиния Павловна
Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна
Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воднев Александр Павлович
Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воднев Иван Павлович
Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воднев Юхим Павлович
Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воднев Петр Павлович
Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Смерть
Неизвестно