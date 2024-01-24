Воднев Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воднев Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1912

Дочь: Логвиненко Ефросиния Павловна

Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна

Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Степан Павлович

Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Александр Павлович

Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Федор Павлович

Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Иван Павлович

Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Юхим Павлович

Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Петр Павлович

Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Воднева Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Смерть
Неизвестно
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