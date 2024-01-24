Воднева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1912
Дочь: Логвиненко Ефросиния Павловна
Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович
Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воднев Александр Павлович
Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воднев Иван Павлович
Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воднев Юхим Павлович
Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воднев Петр Павлович
Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Смерть
Неизвестно