Воднева Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоднева Анна Михайловна

Воднева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1912

Дочь: Логвиненко Ефросиния Павловна

Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович

Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Степан Павлович

Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Александр Павлович

Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Федор Павлович

Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Иван Павлович

Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Юхим Павлович

Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воднев Петр Павлович

Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Воднев Павел Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния Новгород-Северский уезд д. Сытая
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close