Глазунов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунов Александр Владимирович

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Место рождения

п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Дата рождения

15.08.1953

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1953

Отец: Глазунов Владимир Николаевич

Мать: Глазунова Любовь Сергеевна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Место жительства
11.09.1975
Переехал по распределению после окончания института в г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
Бракосочетание
06.03.1976

Жена: скрыто настройками приватности

г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
25.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Овсяники Деражнянского р-на Хмельницкой обл.
Рождение ребёнка
10.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
10.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-конструктор
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
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