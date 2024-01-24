Глазунов Александр Владимирович
Место рожденияп. Красная Горбатка Владимирской обл.
Дата рождения15.08.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1953
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Место жительства
11.09.1975
Переехал по распределению после окончания института в г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
Бракосочетание
06.03.1976
Жена: скрыто настройками приватности
г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
25.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Овсяники Деражнянского р-на Хмельницкой обл.
Рождение ребёнка
10.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
10.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Желтые Воды Днепропетровской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-конструктор
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Желтые Воды Днепропетровской обл.