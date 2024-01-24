Глазунова (Каракозова) Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазунов Вячеслав Владимирович
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
26.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазунов Вячеслав Владимирович
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
14.11.1984