Глазунова (Каракозова) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунова (Каракозова) Ольга Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.11.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазунов Вячеслав Владимирович

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
26.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазунов Вячеслав Владимирович

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазунов Вячеслав Владимирович

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
14.11.1984
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