Трантин Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрантин Сергей Алексеевич

Трантин Сергей Алексеевич

Место рождения

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской

Дата рождения

21.11.1900

Дата смерти

10.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1900

Отец: Трантин Алексей

Мать: Трантина Татьяна Микитовна

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
25.07.1921

Дочь: Жукова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
26.11.1923

Сын: Быков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1925

Сын: Быков Петр

Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Быков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
28.09.1928

Дочь: Глазунова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина Дарья Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
10.12.1980
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close