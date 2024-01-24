Трантин Сергей Алексеевич
Место рожденияд. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Дата рождения21.11.1900
Дата смерти10.12.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1900
Отец: Трантин Алексей
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Рождение ребёнка
25.07.1921
Дочь: Жукова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
26.11.1923
Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1925
Сын: Быков Петр
Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
28.09.1928
Дочь: Глазунова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Трантина Дарья Кузьминична
д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
10.12.1980
п. Красная Горбатка Владимирской обл.