Быков Павел Сергеевич
Место рожденияп. Красная Горбатка Владимирской обл.
Дата рождения1926
Дата смерти19.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
?.12.1952
Мать ребёнка: Быкова Зинаида Егоровна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Быкова Зинаида Егоровна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Зинаида Егоровна
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
19.04.1998
п. Красная Горбатка Владимирской обл.