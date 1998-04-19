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Быков Павел Сергеевич

Место рождения

п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Дата рождения

1926

Дата смерти

19.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Трантин Сергей Алексеевич

Мать: Трантина Дарья Кузьминична

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
?.12.1952

Сын: Быков Сергей Павлович

Мать ребёнка: Быкова Зинаида Егоровна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1955

Сын: Быков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Быкова Зинаида Егоровна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Зинаида Егоровна

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
19.04.1998
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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