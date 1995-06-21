Быков Владимир Павлович
Место рожденияп. Красная Горбатка Владимирской обл.
Дата рождения1955
Дата смерти21.06.1995
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Быков Павел Сергеевич
Мать: Быкова Зинаида Егоровна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
21.06.1995
п. Красная Горбатка Владимирской обл.