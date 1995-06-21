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Быков Владимир Павлович

Место рождения

п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Дата рождения

1955

Дата смерти

21.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Быков Павел Сергеевич

Мать: Быкова Зинаида Егоровна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
21.06.1995
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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