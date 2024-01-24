Быкова Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Зинаида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.12.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1952

Сын: Быков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Быков Павел Сергеевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1955

Сын: Быков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Быков Павел Сергеевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Павел Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
06.12.1981
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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