Быкова Зинаида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.12.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1952
Отец ребёнка: Быков Павел Сергеевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Быков Павел Сергеевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
06.12.1981
п. Красная Горбатка Владимирской обл.