Быков Сергей Павлович
Место рожденияп. Красная Горбатка Владимирской обл.
Дата рождения?.12.1952
Дата смерти21.12.2002
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1952
Отец: Быков Павел Сергеевич
Мать: Быкова Зинаида Егоровна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
21.12.2002
п. Красная Горбатка Владимирской обл.