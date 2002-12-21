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Быков Сергей Павлович

Место рождения

п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Дата рождения

?.12.1952

Дата смерти

21.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1952

Отец: Быков Павел Сергеевич

Мать: Быкова Зинаида Егоровна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
21.12.2002
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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