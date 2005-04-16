Быков Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Николай Сергеевич

Быков Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1923

Дата смерти

16.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1923

Отец: Трантин Сергей Алексеевич

Мать: Трантина Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
09.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Клавдия Ивановна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
31.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Клавдия Ивановна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Клавдия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
16.04.2005
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close