Быков Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1923
Дата смерти16.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1923
Рождение ребёнка
09.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Клавдия Ивановна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
31.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Клавдия Ивановна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Клавдия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
16.04.2005
п. Красная Горбатка Владимирской обл.