Быкова (Жагрова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыкова (Жагрова) Клавдия Ивановна

Быкова (Жагрова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1924

Дата смерти

16.08.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1924

Отец: Жагров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Николай Сергеевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
31.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Николай Сергеевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Николай Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
16.08.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close