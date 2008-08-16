Быкова (Жагрова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1924
Дата смерти16.08.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1924
Отец: Жагров Иван
Рождение ребёнка
09.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Николай Сергеевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
31.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Николай Сергеевич
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
16.08.2008