Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна
Место рожденияд. Дуброво Селивановского р-на Владимирской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цицеров Микита
Мать: Цицерова Орина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трантина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Трантин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Трантин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трантин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трантин Алексей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1900
Сын: Трантин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Трантин Алексей
Рождение ребёнка
26.04.1905
Отец ребёнка: Трантин Алексей
Рождение ребёнка
19.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трантин Алексей
Смерть
Неизвестно