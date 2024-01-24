Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна

Место рождения

д. Дуброво Селивановского р-на Владимирской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цицеров Микита

Мать: Цицерова Орина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трантина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Трантин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Трантин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1900

Сын: Трантин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Трантин Алексей

Рождение ребёнка
26.04.1905

Сын: Трантин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Трантин Алексей

Рождение ребёнка
19.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Алексей

Смерть
Неизвестно

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