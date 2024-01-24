Трантин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин Алексей
Рождение ребёнка
13.04.1921
Сын: Трантин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно