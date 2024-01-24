Трантин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрантин Василий Алексеевич

Трантин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Алексей

Мать: Трантина Татьяна Микитовна

Рождение ребёнка
13.04.1921

Сын: Трантин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close