Козлова (Трантина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Трантина) Вера Васильевна

Козлова (Трантина) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.11.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Василий Алексеевич

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close