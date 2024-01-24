Козлова (Трантина) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.11.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин Василий Алексеевич
Мать: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.1991