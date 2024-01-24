Трантин Алексей
Место рожденияд. Андреевка Селивановского р-на Владимирской
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трантина) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1900
Сын: Трантин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна
Рождение ребёнка
26.04.1905
Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна
Рождение ребёнка
19.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна
Смерть
Неизвестно