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Трантин Алексей

Место рождения

д. Андреевка Селивановского р-на Владимирской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1900 г.р.
1905 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трантина) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1900

Сын: Трантин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна

Рождение ребёнка
26.04.1905

Сын: Трантин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна

Рождение ребёнка
19.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина (Цицерова) Татьяна Микитовна

Смерть
Неизвестно

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