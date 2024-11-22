Горбашова (Трантина) Евдокия Алексеевна 15.02.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбашова (Трантина) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897

Отец: Трантин Алексей Спиридонович

Мать: Трантина (Цицерова) Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горбашова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбашов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбашов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбашов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно

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