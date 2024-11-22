Горбашова (Трантина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горбашова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбашов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбашов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горбашов Василий Трофимович
Смерть
Неизвестно