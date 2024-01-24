Трантин Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1905
Дата смерти11.07.1993
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1905
Отец: Трантин Алексей
Рождение ребёнка
22.09.1930
Дочь: Колгашкина Любовь Егоровна
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
14.02.1933
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
04.02.1938
Дочь: Смирнова Антонина Георгиевна
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
20.10.1947
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитикова Нина Егоровна
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
11.07.1993
п. Красная Горбатка Владимирской обл.