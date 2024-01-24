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Трантин Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1905

Дата смерти

11.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1905

Отец: Трантин Алексей

Мать: Трантина Татьяна Микитовна

Рождение ребёнка
22.09.1930

Дочь: Колгашкина Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
14.02.1933

Сын: Быков Александр Егорович

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
04.02.1938

Дочь: Смирнова Антонина Георгиевна

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
20.10.1947

Сын: Быков Вячеслав Егорович

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Виктор Егорович

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитикова Нина Егоровна

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Владимир Егорович

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Агриппина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Агриппина Ильинична

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
11.07.1993
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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