Шитикова (Быкова) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитикова (Быкова) Нина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.2003

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Егор Алексеевич

Мать: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2003
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