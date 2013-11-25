Колгашкина (Быкова) Любовь Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1930
Дата смерти25.11.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колгашкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колгашкин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.2013