Колгашкина (Быкова) Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгашкина (Быкова) Любовь Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1930

Дата смерти

25.11.2013

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1930

Отец: Трантин Егор Алексеевич

Мать: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колгашкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колгашкин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгашкин Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.2013

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