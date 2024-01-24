Колгашкин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгашкин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колгашкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колгашкина Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колгашкина Любовь Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгашкина Любовь Егоровна

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно
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