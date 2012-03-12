Быков Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Александр Егорович

Быков Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1933

Дата смерти

12.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933

Отец: Трантин Егор Алексеевич

Мать: Быкова Агриппина Ильинична

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.2012
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close