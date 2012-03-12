Быков Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1933
Дата смерти12.03.2012
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.2012
п. Красная Горбатка Владимирской обл.