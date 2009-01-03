Смирнова (Быкова) Антонина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1938
Дата смерти03.01.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
03.01.2009