Смирнова (Быкова) Антонина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Быкова) Антонина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1938

Дата смерти

03.01.2009

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1938

Отец: Трантин Егор Алексеевич

Мать: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
03.01.2009
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