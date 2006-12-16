Смирнов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1927
Дата смерти16.12.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Быкова) Антонина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Быкова) Антонина Георгиевна
Смерть
16.12.2006