Смирнов Михаил Федорович 07.09.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Михаил Федорович

Смирнов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1927

Дата смерти

16.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Быкова) Антонина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Быкова) Антонина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Быкова) Антонина Георгиевна

Смерть
16.12.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.