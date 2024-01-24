Быков Вячеслав Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1947
Дата смерти01.09.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1947
Рождение ребёнка
06.12.1971
Сын: Артемьев Юрий Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор Селивановского района
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
01.09.1974