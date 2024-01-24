Быков Вячеслав Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Вячеслав Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1947

Дата смерти

01.09.1974

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1947

Отец: Трантин Егор Алексеевич

Мать: Быкова Агриппина Ильинична

Рождение ребёнка
06.12.1971

Сын: Артемьев Юрий Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор Селивановского района
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
01.09.1974
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