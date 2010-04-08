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Артемьев Юрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1971

Дата смерти

08.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1971

Отец: Быков Вячеслав Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.04.2010
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