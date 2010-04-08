Артемьев Юрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1971
Дата смерти08.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1971
Отец: Быков Вячеслав Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.04.2010