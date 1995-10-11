Трантина Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1907
Дата смерти11.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
31.10.1929
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
01.11.1930
Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1931
Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.12.1933
Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
06.12.1938
Дочь: (Трантина) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
09.05.1944
Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич
Смерть
11.10.1995
п. Красная Горбатка Владимирской обл.