Трантина Елена Алексеевна 19.05.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трантина Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1907

Дата смерти

11.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907

Отец: Трантин Алексей Спиридонович

Мать: Трантина (Цицерова) Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
31.10.1929

Муж: Трантин Пётр Сергеевич

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
01.11.1930

Сын: Трантин Николай Петрович

Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
07.11.1931

Сын: Трантин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.12.1933

Сын: Трантин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
06.12.1938

Дочь: (Трантина) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
09.05.1944

Сын: Трантин Николай Петрович

Отец ребёнка: Трантин Пётр Сергеевич

Смерть
11.10.1995
п. Красная Горбатка Владимирской обл.

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