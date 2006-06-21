Трантин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин Пётр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.06.2006