Трантин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантин Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Пётр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.06.2006
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