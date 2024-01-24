(Трантина) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2010
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Трантин Михаил Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
г. Ленинград
Смерть
2010