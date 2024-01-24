(Трантина) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трантина) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Трантин Михаил Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
г. Ленинград
Смерть
2010
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