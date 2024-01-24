Цицерова Орина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Микитовна
Отец ребёнка: Цицеров Микита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щёткина Анна Микитовна
Отец ребёнка: Цицеров Микита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цицеров Микита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Александра Микитовна
Отец ребёнка: Цицеров Микита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трантина Татьяна Микитовна
Отец ребёнка: Цицеров Микита
д. Дуброво Селивановского р-на Владимирской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цицеров Микита
Смерть
Неизвестно