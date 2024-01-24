Цицеров Аким Микитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цицеров Аким Микитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1881 г.р.
1893 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цицеров Микита

Мать: Цицерова Орина

Рождение ребёнка
1881

Сын: Цицеров Иван Акимович

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия

Рождение ребёнка
1893

Сын: Цицеров Максим Акимович

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цицерова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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