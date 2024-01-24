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Цицеров Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Цицеров Аким Микитович

Мать: Цицерова Евдокия

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Староверова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
04.06.1913

Дочь: Заурова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1915

Дочь: Демина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Цицеров Петр Иванович

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цицеров Иван Иванович

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хименкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цицерова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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