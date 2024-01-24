Цицеров Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Цицеров Аким Микитович
Мать: Цицерова Евдокия
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Староверова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
04.06.1913
Дочь: Заурова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1915
Дочь: Демина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хименкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Цицерова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно