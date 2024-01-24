Цицерова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цицерова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Староверова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
04.06.1913

Дочь: Заурова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович

Рождение ребёнка
17.04.1915

Дочь: Демина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Цицеров Петр Иванович

Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цицеров Иван Иванович

Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хименкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цицеров Иван Акимович

Смерть
Неизвестно
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