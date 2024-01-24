Цицерова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Староверова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
04.06.1913
Дочь: Заурова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович
Рождение ребёнка
17.04.1915
Дочь: Демина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хименкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Цицеров Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно