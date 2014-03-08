Староверова (Цицерова) Анна Ивановна
Место рожденияп. Красная Горбатка Владимирской обл.
Дата рождения26.10.1910
Дата смерти08.03.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910
Отец: Цицеров Иван Акимович
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1949
Сын: Староверов Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Староверов Тимофей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Дуброво
Смерть
08.03.2014