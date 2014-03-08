Староверова (Цицерова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтароверова (Цицерова) Анна Ивановна

Староверова (Цицерова) Анна Ивановна

Место рождения

п. Красная Горбатка Владимирской обл.

Дата рождения

26.10.1910

Дата смерти

08.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910

Отец: Цицеров Иван Акимович

Мать: Цицерова Евдокия Ивановна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1949

Сын: Староверов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Староверов Тимофей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Староверов Тимофей Петрович

Место жительства
Неизвестно
д. Дуброво
Смерть
08.03.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close