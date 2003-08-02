Заурова (Цицерова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1913
Дата смерти02.08.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1913
Отец: Цицеров Иван Акимович
Рождение ребёнка
21.03.1942
Дочь: Хименкова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Зауров Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зауров Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.2003