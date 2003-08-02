Заурова (Цицерова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаурова (Цицерова) Елена Ивановна

Заурова (Цицерова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1913

Дата смерти

02.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1913

Отец: Цицеров Иван Акимович

Мать: Цицерова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1942

Дочь: Хименкова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Зауров Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зауров Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зауров Николай Петрович

Смерть
02.08.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close